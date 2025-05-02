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Haberler Galatasaray Kaleci planı

Kaleci planı

Galatasaray'da transfer haritası netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar Fernando Muslera'nın ayrılması durumunu göz önünde tutarak birçok önemli ismi takibine aldı. Oblak ve Lunin gibi yıldızların yanında Chevalier ile Brazao da listeye yazıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Kaleci planı

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları netleşiyor. Kadro planlamasında rotasını belirleyen Aslan'da kaleci transferi büyük önem taşıyor. Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme durumunu göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, birçok marka ismi listesine dahil etti. 2011 senesinden beri Muslera'nın yakaladığı başarıda olduğu gibi kaleyi sağlam ve güvenilir bir file bekçisine emanet etmek istiyor.

CHEVALİER DETAYI

Cimbom, Atletico Madrid'den Jan Oblak ve Real Madrid'den Andriy Lunin gibi iki marka ismi listesinde tutuyor. B planını da hazırlayan sarı-kırmızılılar, Lille'de bu sezon gösterdiği çıkışla beğeni toplayan Lucas Chevalier ve Brezilya'da Santos'ta oynayan Gabriel Brazao'yu alternatif arasında tutuyor. Özellikle 23 yaşındaki Lucas Chevalier'nin gelecek vaat eden bir isim olması nedeniyle uzun yıllar forma giyebileceği düşünülüyor.

BRAZAO'YA YAKIN TAKİP

Kaleci transfer için detaylı çalışmalar sürdüren Galatasaray'ın Gabriel Brazao'yu ocak ayından bu yana izlediği belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Santos'un kalecisi Brazao ile iletişime geçtiği kaydedildi. Henüz Santos'a 24 yaşındaki Brezilyalı kaleci için resmi teklif yapılmadığı da vurgulandı.

GÖZLER MUSLERA'DA

Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Fernando Muslera'nın geleceği sezon sonunda netleşecek. Uruguay'a dönmek isteyen Muslera ile görüşmeler sürüyor. 38 yaşındaki kalecinin ailesiyle beraber geleceğine dair net bir karar alacağı ve kulübe ileteceği aktarıldı.

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