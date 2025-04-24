Mayıslar Cimbom'un

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer hedefiyle yoluna devam ediyor. Kupada yarı finalde Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale kalan Aslan, Süper Lig'de de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Fenerbahçe ile ikili averaja da sahip. Son 2 yılın şampiyonu Cimbom, üst üste 3. zaferine doğru emin adımlarla ilerliyor.

5. YILDIZA YAKLAŞTI

'Mayıslar Bizimdir' sloganıyla zirve yolundaki gücüne her zaman vurgu yapan Galatasaray, bir kez daha tüm camiayı heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın lig ve kupadaki mevcut durumu taraftarlarında şampiyonluk coşkusunu başlattı. Adım adım 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ilerleyen Aslan, ezeli rakiplerine de büyük bir üstünlük kuracak. 2015'te 4. yıldıza ulaşan Cimbom, 10 yıl içinde 5. yıldıza çok yaklaştı.

EN FAZLA FATIH TERIM

Kulüp tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim oldu. Terim, 1996-2000 arası 4 şampiyonluk, 2011-2013 arası 2 şampiyonluk ve 2017-2019 arası 2 şampiyonluk kazandı. Toplamda 8 lig zaferine imza atan başarılı çalıştırıcı, Süper Lig tarihinin de en iyisi oldu.

BURUK'UN BAŞARISI

Okan Buruk, 2020-2025 arasına damgasını vurdu. 2019-20 sezonunda Başakşehir'e ilk şampiyonluğu yaşatan Okan Buruk, Galatasaray ile de 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında lig zaferi kazandı. Buruk, bu sezon ise son 6 haftaya 5 puan fark ve ikili averaj üstünlüğüyle giriyor. 51 yaşındaki hoca bu sezon da şampiyon olursa son 5 yılda 4 lig zaferi alacak.