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Haberler Galatasaray Türkiye’de güvende hissediyorum

Türkiye’de güvende hissediyorum

Galatasaray'da 2017-18 sezonunda forma giyen Fransız kaleci Cedric Carrasso, Türkiye'yi övdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Türkiye’de güvende hissediyorum

Galatasaray'da 2017-18 sezonunda forma giyen Fransız kaleci Cedric Carrasso, Türkiye'yi övdü. Carrasso, "Fransa'da Türkiye hakkında çok fazla önyargı var. Türkiye olağanüstü bir ülke, İstanbul olağanüstü bir şehir. Türkiye'de kendimi Fransa'ya göre daha güvende hissediyorum. İstanbul bir megakent, mutlaka görülmeli" dedi. Galatasaray'ı da öven Fransız kaleci, "Kulübün yapısı etkileyici. Böylesine tutkulu bir kulüp ve böylesine profesyonel bir yönetim ve lojistik yapıyı çok nadir gördüm. Gece 22.00'de gittiğiniz şehrin havaalanına vardığınızda sizi 500, 1000 kişi karşılıyor. Burada 20-25 milyon taraftardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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