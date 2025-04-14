TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde yine ses getirecek bir ismin peşinde: Kevin De Bruyne! Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile uzun yıllardır Avrupa futboluna damga vuran Belçikalı yıldızı yakından takip ediyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Belçikalı yıldızın, Suudi Arabistan ya da ABD'den daha çok Avrupa'da bir kulüpte kalmak istediği vurgulandı.
MERTENS ETKİSİ
Galatasaray'ın daha önce Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi marka isimleri projeler ortaya koyarak kadrosuna katması Kevin De Bruyne için de herkesi heyecanlandırdı.
Mertens'in Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü orta saha için bu transferde etkin rol alabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Icardi ve Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'da yakaladığı başarılar da önemli bir referans kaynağı.
DEVLER LİGİ ÇOK KRİTİK
Kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek Kevin De Bruyne için Şampiyonlar Ligi kriteri bir hayli önem taşıyor.
Galatasaray da bu sezon ligi şampiyon tamamlarsa, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak. Bu durum da sarı-kırmızılılar için avantaj sağlayacak.
Ancak PSG'nin de Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması transfer yarışında dikkat çeken bir detay.
CITY'DEN VEDA TÖRENİ
Kevin De Bruyne sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını duyurmuştu.
İngiliz ekibinin De Bruyne için özel bir veda töreni hazırladığı vurgulandı.
City formasıyla 2015'ten 415 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu 107 gol attı, 177 asist yaptı.
De Bruyne, 6 Premier Lig şampionluğu, 2 İngiltere Kupası, 5 İngiliz Lig Kupası, 3 İngiltere Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
BECKHAM DEVREDE
Avrupa futbolunda kalmak isteyen Kevin De Bruyne'yi ABD'den Inter Miami'nin sahibi ve başkanı David Beckham da takip ediyor.
Beckham'ın Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldızlardan sonra Kevin De Bruyne'yi de istediği kaydedildi.
İngiliz futbol efsanesinin en büyük hayalinin Messi ile De Bruyne'yi yan yana görmek olduğu vurgulandı.
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