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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde yine ses getirecek bir ismin peşinde: Kevin De Bruyne! Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile uzun yıllardır Avrupa futboluna damga vuran Belçikalı yıldızı yakından takip ediyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun transferlerini planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Aslan, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne'yi de bu doğrultuda yakından takip ediyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

33 yaşındaki De Bruyne'nin 'Güzel bir sportif projeye hazırım' açıklaması da hem Galatasaray'da hem de Avrupa'da öne çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Belçikalı yıldızın, Suudi Arabistan ya da ABD'den daha çok Avrupa'da bir kulüpte kalmak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

MERTENS ETKİSİ

Galatasaray'ın daha önce Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi marka isimleri projeler ortaya koyarak kadrosuna katması Kevin De Bruyne için de herkesi heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Mertens'in Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü orta saha için bu transferde etkin rol alabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Öte yandan Icardi ve Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'da yakaladığı başarılar da önemli bir referans kaynağı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

DEVLER LİGİ ÇOK KRİTİK

Kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek Kevin De Bruyne için Şampiyonlar Ligi kriteri bir hayli önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Galatasaray da bu sezon ligi şampiyon tamamlarsa, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak. Bu durum da sarı-kırmızılılar için avantaj sağlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Ancak PSG'nin de Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması transfer yarışında dikkat çeken bir detay.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

CITY'DEN VEDA TÖRENİ

Kevin De Bruyne sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını duyurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

İngiliz ekibinin De Bruyne için özel bir veda töreni hazırladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

City formasıyla 2015'ten 415 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu 107 gol attı, 177 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

De Bruyne, 6 Premier Lig şampionluğu, 2 İngiltere Kupası, 5 İngiliz Lig Kupası, 3 İngiltere Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

BECKHAM DEVREDE

Avrupa futbolunda kalmak isteyen Kevin De Bruyne'yi ABD'den Inter Miami'nin sahibi ve başkanı David Beckham da takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

Beckham'ın Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi yıldızlardan sonra Kevin De Bruyne'yi de istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan De Bruyne sürprizi! Mertens faktörü devrede

İngiliz futbol efsanesinin en büyük hayalinin Messi ile De Bruyne'yi yan yana görmek olduğu vurgulandı.

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