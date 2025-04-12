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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mayıs yaklaşıyor

Mayıs yaklaşıyor

Buruk: “Mayıs yaklaşıyor. Taraftarın heyecanını yaşıyoruz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Mayıs yaklaşıyor
Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından şöyle konuştu: "Ligin üçüncüsüne karşı oyun olarak da üstün oynadık. Güvenli oynadık. Biraz daha üretebilirdik. Üçüncü bölgede iyi işler yaptık. Rakibin baskılarını kırdık. Çok önemli bir galibiyet. Mayıs yaklaşıyor. Galatasaray takımının ve seyircisinin heyecanı var. Onlarla birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim için önümüzdeki maç çok önemli. Sonrasın Türkiye Kupası var. Ocak ve şubat bizim için kabus gibiydi. Tam takım olarak elimizi güçlendirdiğimizde özgüvenimiz artıyor."
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