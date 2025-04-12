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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kral durmuyor

Kral durmuyor

Osimhen, durmuyor. Gollerine devam ediyor. Attığı gollerle Fenerbahçe’yi kupanın dışına iten yıldız oyuncu, dün de ağları sarstı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Kral durmuyor

Yer, zaman, mekan fark etmiyor, Osimhen, gollerini atmaya devam ediyor... Mauro İcardi'nin yokluğunda Galatasaray'ı tek başına sırtlayan Nijeryalı süper star, dün Samsun'da da sahneye çıktı. İkinci yarının başında attığı golle sarı-kırmızılıları rahatlatan 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 21'e çıkardı, Süper Lig'de oynanan son 5 maçta 7'nci kez ağları sarstı.

29'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak adeta şov yapan Osimhen, dün de gollerine devam etti. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29'uncu kez ağları sarstı. Osimhen, takım arkadaşlarına da toplamda 6 kez asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i dün 74'te Bodrum maçını düşünerek oyundan aldı.

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