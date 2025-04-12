Kral durmuyor

Yer, zaman, mekan fark etmiyor, Osimhen, gollerini atmaya devam ediyor... Mauro İcardi'nin yokluğunda Galatasaray'ı tek başına sırtlayan Nijeryalı süper star, dün Samsun'da da sahneye çıktı. İkinci yarının başında attığı golle sarı-kırmızılıları rahatlatan 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 21'e çıkardı, Süper Lig'de oynanan son 5 maçta 7'nci kez ağları sarstı.

29'UNCU GOLÜNÜ ATTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak adeta şov yapan Osimhen, dün de gollerine devam etti. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29'uncu kez ağları sarstı. Osimhen, takım arkadaşlarına da toplamda 6 kez asist yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i dün 74'te Bodrum maçını düşünerek oyundan aldı.