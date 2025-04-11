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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3 sezondur takımda olan ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen yıldız ismi Dries Mertens'in yerini bir diğer yıldız isim olan vatandaşı Kevin De Bruyne ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

Galatasaray'da gelecek sezon tıpkı Osimhen gibi tüm dünyada büyük ses getirecek bir transfer için harekete geçildi. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in yerini bir dünya yıldızı ile doldurmak istiyor: Kevin De Bruyne.

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TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

Sezon sonunda Man. City ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldız için harekete geçecek olan sarı-kırmızılılar, 10 numarayı dolduracak. Bunun için elindeki tüm kozlarını oynayacak olan yönetim, Bruyne'nin Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mertens'i devreye sokuyor.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

10 NUMARAYI TESLİM EDECEK

Osimhen transferinde de Napoli'de birlikte oynadığı Nijeryalı'ya aracı olan ve Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatan Mertens, aynısını vatandaşı için de yapacak. Şampiyonluk mücadelesinin son bulmasının ardından De Bruyne ile konuşup Galatasaray hakkında olumlu referans verecek olan Mertens, kendisinin boşluğunu doldurmasını isteyecek. Eğer gelirse 10 numaralı formayı da teslim edecek olan Mertens transferde elinden geleni yapacak. Galatasaray yönetimi bu transferde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

PSG OLMAZSA ASLAN FAVORİ

Kevin De Bruyne transferinde Galatasaray'ın önemli rakipleri bulunuyor. Başta Avrupa devi PSG ile ismi anılan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan bazı teklifler geliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Belçikalı yıldızın PSG'ye transferi gerçekleşmezse Galatasaray en büyük favoriler arasına girecek.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

BELÇİKA'DA 109'AR MAÇ

Mertens ve Kevin De Bruyne, Belçika Milli Takım'da 109'ar maça çıktılar. Uzun yıllardır birlikte top koşturan ikilinin arası da çok iyi. Kevin De Bruyne'den önce forvet arkasında görev alan Mertens, vatandaşı forvet arasına geçince zaman zaman kendisini kanatlarda bulmuştu.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

PROJELER ANLATILACAK

Tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi Kevin De Bruyne'ye de Galatasaray'ın Avrupa'daki büyük hedefleri anlatılacak. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olmak istemesi ve gelecek yılların planlaması anlatılarak Osimhen gibi ikna olması sağlanacak.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

MAAŞI 24 MİLYON EURO

Yazın 34 yaşına girecek olan Belçikalı yıldızın Manchester City'deki mevcut maaşı senelik 24 milyon Euro'yu aşıyor. Yaptığı 4 yıllık anlaşma ile İngiliz ekibinden 100 milyon Euro kazanan Belçikalı yıldızın Avrupa'da kalması halinde yaşı da göz önüne alındığında bir daha bu maaşa ulaşması zor. Ancak yönetim, Osimhen ve İcardi'de olduğu gibi oyuncuya çift haneli bir maaş önerecek.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

MENAJER GARDI DEVREYE GİRECEK

Galatasaray'ın bütün büyük transferlerinde parmağı bulunan menajer Gardi, Kevin De Bruyne transferinde de rol oynayacak. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Belçikalı yıldızın transferini sonlandırmaya çalışacak olan Gardi, tüm mesaisini buraya verecek.

TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

Bu sezon ligde 21 maçta forma giyen Kevin De Bruyne, 2 gol atarken 6 da asist gerçekleştirdi.

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