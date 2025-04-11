TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3 sezondur takımda olan ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen yıldız ismi Dries Mertens'in yerini bir diğer yıldız isim olan vatandaşı Kevin De Bruyne ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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PSG OLMAZSA ASLAN FAVORİ
Kevin De Bruyne transferinde Galatasaray'ın önemli rakipleri bulunuyor. Başta Avrupa devi PSG ile ismi anılan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan bazı teklifler geliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Belçikalı yıldızın PSG'ye transferi gerçekleşmezse Galatasaray en büyük favoriler arasına girecek.
BELÇİKA'DA 109'AR MAÇ
Mertens ve Kevin De Bruyne, Belçika Milli Takım'da 109'ar maça çıktılar. Uzun yıllardır birlikte top koşturan ikilinin arası da çok iyi. Kevin De Bruyne'den önce forvet arkasında görev alan Mertens, vatandaşı forvet arasına geçince zaman zaman kendisini kanatlarda bulmuştu.
PROJELER ANLATILACAK
Tıpkı Victor Osimhen transferinde olduğu gibi Kevin De Bruyne'ye de Galatasaray'ın Avrupa'daki büyük hedefleri anlatılacak. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olmak istemesi ve gelecek yılların planlaması anlatılarak Osimhen gibi ikna olması sağlanacak.
MAAŞI 24 MİLYON EURO
Yazın 34 yaşına girecek olan Belçikalı yıldızın Manchester City'deki mevcut maaşı senelik 24 milyon Euro'yu aşıyor. Yaptığı 4 yıllık anlaşma ile İngiliz ekibinden 100 milyon Euro kazanan Belçikalı yıldızın Avrupa'da kalması halinde yaşı da göz önüne alındığında bir daha bu maaşa ulaşması zor. Ancak yönetim, Osimhen ve İcardi'de olduğu gibi oyuncuya çift haneli bir maaş önerecek.
MENAJER GARDI DEVREYE GİRECEK
Galatasaray'ın bütün büyük transferlerinde parmağı bulunan menajer Gardi, Kevin De Bruyne transferinde de rol oynayacak. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Belçikalı yıldızın transferini sonlandırmaya çalışacak olan Gardi, tüm mesaisini buraya verecek.
Bu sezon ligde 21 maçta forma giyen Kevin De Bruyne, 2 gol atarken 6 da asist gerçekleştirdi.
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