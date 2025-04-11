TRANSFER HABERİ | Mertens 10'u da getiriyor! Galatasaray De Bruyne'de ısrarcı

Galatasaray'da gelecek sezon tıpkı Osimhen gibi tüm dünyada büyük ses getirecek bir transfer için harekete geçildi. Sarı-kırmızılı yönetim gelecek sezon futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in yerini bir dünya yıldızı ile doldurmak istiyor: Kevin De Bruyne.

Sezon sonunda Man. City ile sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldız için harekete geçecek olan sarı-kırmızılılar, 10 numarayı dolduracak. Bunun için elindeki tüm kozlarını oynayacak olan yönetim, Bruyne'nin Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mertens'i devreye sokuyor.