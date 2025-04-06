  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Gözler Berke Özer'de

Gözler Berke Özer'de

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Berke Özer'de

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor. Galatasaray yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak. Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor. 24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.

UĞURCAN'I YAKALADI

Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı. 27 maçta 100 kurtarış yapan Berke, Uğurcan'la aynı sayıya ulaştı. Berke, Eyüpspor formasıyla bu sezon büyük maçlarda adından söz ettirdi.

Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Avrupa devleri Osimhen'in peşinde!
DİĞER
En çok kupa kazanan Türk futbolcular! Yıldız isimler zirveyi paylaştı...
CHP'li İBB'de 141 milyonluk börek ihalesi! Yolsuzluk operasyonundan tam 8 gün önce...
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı?
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? 00:11
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! 00:11
Antalya evinde kazandı! Antalya evinde kazandı! 00:11
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! 00:11
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... 00:11
Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! 00:11
Daha Eski
RAMS Başakşehir tek golle kazandı! RAMS Başakşehir tek golle kazandı! 00:11
PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! 00:11
Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... 00:11
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 00:11
F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! F.Bahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon! 00:11
İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz İngilizler tribünden takip etti! Barış Alper Yılmaz 00:11