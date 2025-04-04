Zayıfsın Mourinho

Galatasaray'ın başında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, derbilere de damgasını vuruyor. Özellikle ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı inanılmaz bir üstünlük kuran başarılı çalıştırıcı, taktik ve oyun olarak Mourinho'ya karşı üstünlük kurmayı başardı. Ancak hamleleri değil, maç sonunda yaşananlar öne çıktı. Karşılaşma sona erdikten sonra iki çalıştırıcı da hakemleri tebrik ederken Mourinho, Okan Buruk'un burnuna müdahalede bulunmuştu. BU olay öncesinde Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği sözler de ortaya çıktı. Hakemleri tebrik etmeye giden 52 yaşındaki çalıştırıcı, ardından gördüğü Mourinho'ya "Sen zayıfsın, güçsüzsün" ifadelerini kullandı. Buna çok sinirlenen Portekizli çalıştırıcı da yenilginin de verdiği üzüntüyle Okan Buruk'a fiziksel temasta bulunmuştu. Mourinho'ya karşı kariyerinde üçüncü kez rakip olan Buruk, ikinci galibiyetini elde ederken hiç yenilmedi.

GUARDİOLA'NIN İZİNDE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın ardından Jose Mourinho'ya zor anlar yaşatan ikinci isim oldu. Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Mourinho'lu Real Madrid'i bir sezon içinde deplasmanda iki kez yenmeyi başarmıştı. Jose Mourinho'yu aynı sezon içerisinde çalıştırdığı takımın evindeki iki maçta da yenmeyi başaran ikinci isim G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.