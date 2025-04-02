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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | İbrahim Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme: İstediği kadar konuşabilir

GALATASARAY HABERLERİ | İbrahim Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme: İstediği kadar konuşabilir

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 01:19
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GALATASARAY HABERLERİ | İbrahim Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme: İstediği kadar konuşabilir

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun." ifadelerini kullandı.

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