TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biriyle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig'den o ekibin sarı-kırmızılıların futbolcusuna talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Sabah'ın haberine göre, oynayabileceği bir ekibe gitmeye sıcak bakan 31 yaşındaki futbolcunun, lig sonuna kadar durumu değerlendireceği ifade edildi.
Şayet tecrübeli oyuncu, Reeder Samsunspor'a gitmeyi isterse sarı kırmızılı kulübün yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 909 dakika şans buldu.
31 yaşındaki isim bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
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