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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan isimlerden biriyle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig'den o ekibin sarı-kırmızılıların futbolcusuna talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:59
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Kerem Demirbay hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın gelecek sezon için Kerem Demirbay'ı kadrolarında görmeyi çok istediklerini açıklamasının ardından gözler deneyimli oyuncuya çevrilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Galatasaray'da son dönemde forma bulmakta zorlanan ve rotasyonda geriye düşen tecrübeli orta sahanın, Karadeniz ekibinden gelen bu talebi düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Sabah'ın haberine göre, oynayabileceği bir ekibe gitmeye sıcak bakan 31 yaşındaki futbolcunun, lig sonuna kadar durumu değerlendireceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Şayet tecrübeli oyuncu, Reeder Samsunspor'a gitmeyi isterse sarı kırmızılı kulübün yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Bu sezon beklentilerin altında kaldı

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 909 dakika şans buldu.

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