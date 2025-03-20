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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Son dakika Galatasaray haberi | Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini karşılayabilmek için kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Londra temsilcisi, transfer bütçesi oluşturmak adına 11 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 10:15
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TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için kararlı adımlar atıyor.

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

İngiliz ekibi, Nijeryalı golcünün 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyebilmek için kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Chelsea, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmadan Osimhen transferini gerçekleştirmek için tam 11 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Bu kapsamda Kepa, Gilchrist, Chalobah, Disasi, Chillwell, Sterling, Chukwuemeka, Veiga, Joao Felix, Broja ve Datro Fofana'nın satış listesine konulduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Maviler, bu oyunculardan elde edilecek gelirle 26 yaşındaki forveti bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Öte yandan Galatasaray da Osimhen'i takımda tutmak istiyor.

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