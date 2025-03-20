TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı
Son dakika Galatasaray haberi | Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini karşılayabilmek için kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Londra temsilcisi, transfer bütçesi oluşturmak adına 11 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu kapsamda Kepa, Gilchrist, Chalobah, Disasi, Chillwell, Sterling, Chukwuemeka, Veiga, Joao Felix, Broja ve Datro Fofana'nın satış listesine konulduğu belirtiliyor.
Maviler, bu oyunculardan elde edilecek gelirle 26 yaşındaki forveti bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.
Öte yandan Galatasaray da Osimhen'i takımda tutmak istiyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
DİĞER