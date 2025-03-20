TRANSFER HABERİ-Chelsea’den Osimhen için flaş karar! 11 oyuncuyla yol ayrımı

Premier Lig ekibi Chelsea, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için kararlı adımlar atıyor.

İngiliz ekibi, Nijeryalı golcünün 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyebilmek için kadrosunda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor.