TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor
Yeni sezon için kadro planlamasını yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında büyük umutlarla transfer olan ve beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. Cimbom o isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yla sarı-kırmızılılar, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.
Kolombiyalı için 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.
Galatasaray, bu oyuncudan yarım dönemde tam 3 milyon euro en az zarar etmiş olacak.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçının son bölümlerinde penaltıya sebebiyet veren Cuesta'ya tepki göstermişti.
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