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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Yeni sezon için kadro planlamasını yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında büyük umutlarla transfer olan ve beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. Cimbom o isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 11:05
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Onvo Antalyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Bir yandan şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray'da diğer yandan da gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimler belirleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta için karar verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yla sarı-kırmızılılar, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Kolombiyalı için 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Galatasaray, bu oyuncudan yarım dönemde tam 3 milyon euro en az zarar etmiş olacak.

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