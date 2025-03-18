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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklama: Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklama: Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o sözleri... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 20:18 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 20:38
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklama: Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği geleneksel iftar yemeği organizasyonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o sözleri...

"ALGI YARATMA PEŞİNDELER"

"Sataşmalar, algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar çıktığımız şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacak. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Galatasaray'ı hem sahada hem de saha dışındaki projelerinde desteklemenizi istiyorum. 2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Gerçekten de bu yolda yürüyoruz."

"SAHA DIŞINDA DA MÜCADELE VERİYORUZ"

"Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz aslında saha içinde değil. Saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız. Bu mücadelede sizlerin verdiği desteğe çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz desteğin devam etmesini rica ediyorum."

"BÜYÜK BİR ALKIŞI HAK EDİYORLAR"

"Galatasaray, 500 yılı aşan kültürden gelen bir kulüp. Kendi değerleri var. En önemli özelliklerimizden bir tanesi Galatasaray sevdalılarının bir araya gelmesi, birbirine destek vermesi. Çok zorlu bir süreci yönetiyoruz. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içindeyiz. Sizlerin verdiği destek, çalışma azmimizde, başarıya odaklanmamızda ve daha iyi hizmet etmemizde bize büyük güç ve heyecan veriyor. 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın en önemli etkenlerinden biri bu destek olacak. Taraftarımız, hiçbir maçta desteklemenin dışında bizi zayıflatacak en ufak bir davranışta bulunmadılar. Büyük bir alkışı hak ediyorlar. Her maç yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz."

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