Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi
Galatasaray'ın 14 yıldır başarıyla kalesini koruyan ve kulübün efsanesi olan Fernando Muslera dönemi kapanıyor. Uruguaylı eldivenin gideceği yeni takımı ortaya çıkarken sarı kırmızılı kulübün kalesini korayacak eldiven belli oldu. İşte detaylar...
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Muslera'nın ayrılığından sonra Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrilecek.
GÜNAY'A YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Son oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Günay Güvenç'e yeni bir sözleşme önerilecek.
LİSTE BAŞI BERKE ÖZER
Akşam'da yer alan habere göre; yerli isim olarak Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, listenin ilk sırasında yer alıyor.
Geniş listede ise Botafogo'dan John Victor, Napoli'den Alex Meret ve Werder Bremen'den Michael Zetterer isimleri yer alıyor.
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