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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Galatasaray'ın 14 yıldır başarıyla kalesini koruyan ve kulübün efsanesi olan Fernando Muslera dönemi kapanıyor. Uruguaylı eldivenin gideceği yeni takımı ortaya çıkarken sarı kırmızılı kulübün kalesini korayacak eldiven belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 13:08
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Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Galatasaray'da 14 yıldır kalesini başarıyla koruyan Fernando Muslera, sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Uruguaylı eldivene Meksika kulbüü Pumas UNAM talip oldu.

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Muslera ile temasa geçmeye hazırlanan Pumas UNAM yeni sezonda kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

Muslera'nın ayrılığından sonra Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrilecek.

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

GÜNAY'A YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Son oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koyan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Günay Güvenç'e yeni bir sözleşme önerilecek.

Galatasaray'da Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi

LİSTE BAŞI BERKE ÖZER
Akşam'da yer alan habere göre; yerli isim olarak Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, listenin ilk sırasında yer alıyor.

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