GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bu sezon 26 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 21 galibiyet ve 5 beraberlik alarak, namağlup bir şekilde birinci sırada yer alıyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Cimbom, Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde kritik puanlar kazanan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. 33 puanla 10. sırada bulunan Akdeniz ekibinin nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Güray, Erdal, Safuri, Kaluzinski, van de Streek, Larsson, Samudio

HEDEF 10 PUANLIK FARK

Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor. Galatasaray, karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Cimbom, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak.

Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta görev alan Osimhen, 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'in (18) ardından krallık yarışında da ikinci sırada bulunuyor. Victor Osimhen, ayrıca Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

OSIMHEN VE SALLAI DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Cimbom'da Antalyaspor maçı öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai de sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada deplasmandaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 64 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 26 maçın 25'inde de gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan, kalesinde ise 27 gol görürken, bu müsabakaların 8'inde kalesini gole kapadı.

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 ve Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 kazandı.

GALATASARAY'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

SON 5 MAÇI CİMBOM KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, yarınki müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.

SARI-KIRMIZILILARDAN İÇ SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.

OKAN BURUK AKDENİZ EKİBİNE HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı.

GALATASARAY NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Antalyaspor maçından da galip ayrılıp, milli takım arasına moralli girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 26 olmak üzere toplam 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Cimbom, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan topladı. Aslan sahasında; Kasımpaşa, Eyüpspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe'yi konuk etti ve mücadele 0-0 sona erdi.

OKAN BURUK-EMRE BELÖZOĞLU MÜCADELESİ

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu.

Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

3 İSİM EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu Antalyaspor karşısında oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ahmed Kutucu ile tedavisi devam eden Ismail Jakobs forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Mücedelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.