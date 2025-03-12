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Haberler Galatasaray UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında aldığı kritik galibiyet ile moral tazelemişken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve ekibi, UEFA'dan gelen talep doğrultusunda zora girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 09:30
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UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanya'da geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.

UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

ÖNEMLİ BİR ADIM

Sahada teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular sınavı başarıyla geçerken, yönetimi de bir başka sınav bekliyor. Sarı kırmızılılar 31 Mart'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı vermek zorunda.

UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yönetim hem bu konuda sıkıntı yaşamamak için hem de oyuncuları rahatlatmak adına önemli bir adım atacak.

UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

SAHAYA ODAKLANIN

Yönetim, ay sonuna kadar 16 milyon avroluk maaş ödemesi ve galibiyet primlerini birden ödeyecek. Böylece sarı kırmızılıların kasasından kısa bir süre içinde 20 milyon avroya yakın bir para çıkacak.

UEFA'dan Galatasaray'a müddet! İşte yapılacak dev ödeme

Başkan Dursun Özbek'in özellikle galibiyet primlerinin tamamının ödenmesi konusunda talimat verdiği öğrenildi. Sarı kırmızılılar böylece oyunculardan borçsuzluk kağıdını alırken aynı zamanda takımın da tamamen şampiyonluk yarışına odaklanmasını sağlayacak.

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