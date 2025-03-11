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Haberler Galatasaray Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması ile ilgili yönetim hummalı bir çalışma sürdürürken Nijeryalı'nın talep ettiği maaş ile şoka uğradı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 11:14
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Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, hem golleri hem de aidiyet duygusuyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolunda sırtında taşıyan isimlerin başında gelen Osimhen'le yola devam etmek zordan da öte.

Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

ŞOK EDEN TALEP

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tapusu Napoli'de olan Nijeryalı yıldızın 67 milyon Euro'luk bonservisi bir tarafa Osimhen'in de istediği rakam ortaya çıktı. Yıllık 15 milyon Euro ve dört yıllık imza isteyen Osimhen'in salt garanti ücret maliyeti de 60 milyon Euro'yu buluyor.

Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

TÖRENLE VEDA EDİLECEK

Yüksek maliyeti sebebiyle Victor Osimhen'in takımda kalma ihtimali hemen hemen yok gibi görünüyor. Sarı kırmızılı yönetim alkışlarla, şampiyonluk kupasıyla Nijeryalı golcüye veda etmeyi planlıyor.

Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 21 maçta 21 gol attı. Osimhen'i "Bambaşka bir karakter' olarak niteleyen sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin yokluğunu ancak böyle bir profilin kapatabileceği konusunda hemfikir. Sezon sonunda Osimhen için görkemli bir veda töreni düzenlenecek.

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