Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu
Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması ile ilgili yönetim hummalı bir çalışma sürdürürken Nijeryalı'nın talep ettiği maaş ile şoka uğradı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, hem golleri hem de aidiyet duygusuyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolunda sırtında taşıyan isimlerin başında gelen Osimhen'le yola devam etmek zordan da öte.
Yüksek maliyeti sebebiyle Victor Osimhen'in takımda kalma ihtimali hemen hemen yok gibi görünüyor. Sarı kırmızılı yönetim alkışlarla, şampiyonluk kupasıyla Nijeryalı golcüye veda etmeyi planlıyor.
Osimhen, Galatasaray forması ile çıktığı 21 maçta 21 gol attı. Osimhen'i "Bambaşka bir karakter' olarak niteleyen sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin yokluğunu ancak böyle bir profilin kapatabileceği konusunda hemfikir. Sezon sonunda Osimhen için görkemli bir veda töreni düzenlenecek.
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