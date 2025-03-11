Victor Osimhen'den flaş maaş talebi! Galatasaray yönetimi şok oldu

ŞOK EDEN TALEP Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tapusu Napoli'de olan Nijeryalı yıldızın 67 milyon Euro'luk bonservisi bir tarafa Osimhen'in de istediği rakam ortaya çıktı. Yıllık 15 milyon Euro ve dört yıllık imza isteyen Osimhen'in salt garanti ücret maliyeti de 60 milyon Euro'yu buluyor.