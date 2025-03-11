Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda veda edilecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu doğrultuda oluşturulan listede en kuvvetli adaylardan biri Inaki Pena.

Daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giymiş olan Pena, 8 maçta görev almıştı. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.