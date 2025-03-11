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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kaleci arayışları sürerken gündeme gelen en kuvvetli aday Inaki Pena'ydı. Daha önce sarı kırmızılılarda forma giymiş olan file bekçisine 2 kulüp daha talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 12:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda veda edilecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu doğrultuda oluşturulan listede en kuvvetli adaylardan biri Inaki Pena.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giymiş olan Pena, 8 maçta görev almıştı. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; iyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Bütün bu gelişmeler yaşanırken yine İspanyol basınından Sport'un haberine göre İspanyol eldivene 2 takım daha talip oldu.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Bu iki takım, geçtiğimiz senelerde de yetenekli kaleci için sık sık girişimde bulunan Real Betis ve Celta Vigo.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu

Pena için ise, sözleşmesinin biteceği tarih olan Haziran 2026'ya kadar takımda kalmak istediği iddialar arasında.

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