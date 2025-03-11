Galatasaray'a Inaki Pena şoku! 2 kulüp daha talip oldu
Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kaleci arayışları sürerken gündeme gelen en kuvvetli aday Inaki Pena'ydı. Daha önce sarı kırmızılılarda forma giymiş olan file bekçisine 2 kulüp daha talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Bütün bu gelişmeler yaşanırken yine İspanyol basınından Sport'un haberine göre İspanyol eldivene 2 takım daha talip oldu.
Bu iki takım, geçtiğimiz senelerde de yetenekli kaleci için sık sık girişimde bulunan Real Betis ve Celta Vigo.
Pena için ise, sözleşmesinin biteceği tarih olan Haziran 2026'ya kadar takımda kalmak istediği iddialar arasında.
İspanyol eldiven, bu sezon Barcelona'nın 3. kalecisi konumunda yer alıyor.
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