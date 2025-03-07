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Haberler Galatasaray Çift forvete dönüş

Çift forvete dönüş

Galatasaray'da Morata'nın iyileşmesi, taktiksel dizilişi yeniden değiştiriyor. Victor Osimhen'in ileride yalnız kaldığını düşünen teknik direktör Okan Buruk, İspanyol futbolcuyu ilk 11'e monte ederek forvetteki etkinliği arttırmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Çift forvete dönüş

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan G.Saray'da Jakobs dışında sakat bir ismin kalmaması teknik heyeti sevindiriyor. Sol bekte de Eren Elmalı'nın gösterdiği performansı yeterli bulan teknik heyet, Alanya maçında takımı istediği gibi sahaya sürebilecek. Sezonun en flaş ismi olan ve sahada ayak basmadık yer bırakmayan Victor Osimhen'in çabasının yalnız kaldığını düşünen Okan Buruk, başarılı bir tedavi sürecini geride bırakıp takım arkadaşlarına katılan Alvaro Morata'yı ilk 11'e yerleştirecek.

MARİO LEMİNA FORMAYI KAPTI

Böyleec sezon başında İcardi sakatlanmadan önce olduğu gibi sarı-kırmızılılar yeniden kalıcı olarak çift forvete dönüş yapmış olacak. Attığı gollerle takımını sırtlayan Osimhen'den daha fazla verim almayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, kanat oyuncularına da nefes aldıracak. Savunmada Sanchez ve Abdülkerim'den vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri büyük fark yaratan Mario Lemina'nın da yine sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Antalya kampında tüm çalışmalar çift forvet üzerine yapılacak.

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