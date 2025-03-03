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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Galatasaray'da yeni transfer Cuesta'nın başarısız performansı sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların yeni sezon için stoper mevkisi için o 2 isimle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:14
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Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu kritik maçtan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde çok ciddi bir puan kaybı yaşadı.

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Galatasaray'da oyuna 80. dakikada oyuna dahil olan Carlos Cuesta gösterdiği performansla büyük tepki topladı.

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon için stoper transferinde arayışlara şimdiden başladı.

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Transfermarkt'a göre Cimbom'un bu mevki için gündeminde 2 sürpriz isim var.

Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Malcom Bokele ile Udinese'nin 26 yaşındaki Sloven futbolcusu Jaka Bijol ile yakından ilgileniyor.

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