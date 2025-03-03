Galatasaray'dan stoper transferi için 2 sürpriz aday!
Galatasaray'da yeni transfer Cuesta'nın başarısız performansı sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların yeni sezon için stoper mevkisi için o 2 isimle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon için stoper transferinde arayışlara şimdiden başladı.
Transfermarkt'a göre Cimbom'un bu mevki için gündeminde 2 sürpriz isim var.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Malcom Bokele ile Udinese'nin 26 yaşındaki Sloven futbolcusu Jaka Bijol ile yakından ilgileniyor.
DİĞER