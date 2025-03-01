Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom, zorlu rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Burak Yılmaz ile son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan ev sahibi takım ise taraftarı önünde tekrar çıkış arıyor. 31 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ouanes, Nuno Da Costa

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen

GALATASARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen, yoluna lig ve kupada devam eden Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam ediyor. 2 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 64 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Victor Osimhen, etkili performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta süre alan Nijeryalı yıldız futbolcu, 20 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve taraftarın gönlüne taht kuran 26 yaşındaki golcü ismin Kasımpaşa maçında da ilk 11'de süre alacağı tahmin ediliyor.

ALVARO MORATA OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir süredir tedavisine devam edilen İspanyol golcünün Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, kritik maçta kadroda olması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta süre alan 32 yaşındaki yıldız isim 2 gol kaydetti.

OKAN BURUK TRİBÜNDE YER ALACAK

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

Konu hakkında Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın reddedildiği belirtilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacağı açıklandı.

CİMBOM'DA KİMLER EKSİK?

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da uzun süredir tedavisine devam edilen Ismail Jakobs forma giyemeyecek. AZ Alkmaar deplasmanında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Alvaro Morata'nın kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Diğer yandan Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Yunus Akgün de lacivert-beyazlılar karşısında süre alamayacak.

Tottenham açında sakatlanan ve sezonu kapatan Maouro Icardi'nin de tedavisi sürüyor.

GALATASARAY'DAN ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Kasımpaşa ile Galatasaray 84. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 63'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlenecek.