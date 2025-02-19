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Haberler Galatasaray Napoli Başkanı De Laurentiis'in mali usulsüzlük gerekçesiyle yargılanması talep edildi

Napoli Başkanı De Laurentiis'in mali usulsüzlük gerekçesiyle yargılanması talep edildi

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in bazı futbolcu transferleri üzerinden kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması talep edildi. Serie A devinin 20219 yılındaki Yunan futbolcu Kostas Manolas ve 2020'deki Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferleri mercek altına alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 18:03
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Napoli Başkanı De Laurentiis'in mali usulsüzlük gerekçesiyle yargılanması talep edildi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin 2019 yılında Roma'dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille kulübünden alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Savcıların talebinde, söz konusu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddiaları yer aldı.

De Laurentiis'in avukatı Fabio Fulgeri, savcıların talebini eleştirerek buna şaşırdığını ve herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savundu. Aurelio De Laurentiis ile kısa bir görüşme yaptığını da belirten Fulgeri, "Her zamanki gibi son derece sakin. Biz, herhangi bir suç veya usulsüzlük yapmadığımızın bilinciyle bu süreci büyük bir huzurla yürütüyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı, ön duruşma hakimi verecek." dedi.

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