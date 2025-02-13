Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg için ülkesi Danimarka'da flaş bir karar alındı. İşte tüm detaylar...
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KRİTİK MAÇA ATANDI!
Danimarka basınının ülkedeki başka hakemlerden konuyla ilgili görüş almasına da federasyon tarafından set çekildiği belirtildi.
Öte yandan Jakob Sundberg, Danimarka Ligi'nde pazartesi günü Randers-FC Kopenhag karşılaşmasında VAR hakemi olacak. FC Kopenhag 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Randers ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
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