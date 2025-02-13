  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg için ülkesi Danimarka'da flaş bir karar alındı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 10:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jakob Sundberg, Türkiye'nin ardından ülkesinde de gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Milliyet'in Danimarka basınından derlediği haberlere göre, ülkedeki bir çok gazeteci olay hakeme ulaşarak kendisiyle görüşmeye çalışıyor.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında konuk takımın sahadan çekilmesine yol açan penaltı kararına müdahale etmeyen Sundberg'in, röportaj taleplerini geri çevirdiği bildirildi. Danimarka Futbol Federasyonu ile iletişime geçerek deneyimli hakeme ulaşmak isteyenlerin, federasyon tarafından da geri çevrildikleri belirtildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

KRİTİK MAÇA ATANDI!

Danimarka basınının ülkedeki başka hakemlerden konuyla ilgili görüş almasına da federasyon tarafından set çekildiği belirtildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Öte yandan Jakob Sundberg, Danimarka Ligi'nde pazartesi günü Randers-FC Kopenhag karşılaşmasında VAR hakemi olacak. FC Kopenhag 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Randers ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi
G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! F.Bahçe maçına damga vurmuştu
DİĞER
Eski menajeri Şule Yazar'dan İbrahim Tatlıses'e suç duyurusu! Şiddet, tehdit, küfür... "Olaylar yüzünden sütten kesildim"
Herkes onu konuştu o TAKVİM'e konuştu! CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan "250 milyon dolarlık şaibe" iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
TFF kararını verdi! Derbiye yabancı hakem
F.Bahçe'de Tyrick Mitchell planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper'e İtalyan kancası! Barış Alper'e İtalyan kancası! 11:16
Alperen double-double ile döndü! Alperen double-double ile döndü! 11:06
Ankaragücü - Karagümrük maçı saat kaçta? Ankaragücü - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:58
Ümraniyespor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:53
Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi Osimhen için tarihi teklif! Böyle takas görülmedi 10:51
Olaylı maçın VAR hakemini resmen ödüllendirdiler! Olaylı maçın VAR hakemini resmen ödüllendirdiler! 10:49
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:47
Pendikspor - Boluspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Boluspor maçı saat kaçta? 10:43
G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! F.Bahçe maçına damga vurmuştu G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi! F.Bahçe maçına damga vurmuştu 09:58
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı yayın bilgisi! AZ Alkmaar - Galatasaray maçı yayın bilgisi! 09:48
Fenerbahçe - Anderlecht maçı detayları! Fenerbahçe - Anderlecht maçı detayları! 09:42
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta başlıyor Trendyol Süper Lig'de 24. hafta başlıyor 09:31