Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Sundberg için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jakob Sundberg, Türkiye'nin ardından ülkesinde de gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı.