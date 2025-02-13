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Haberler Galatasaray Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanında büyük tehlikeyi atlattı

Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanında büyük tehlikeyi atlattı

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında Muslera’yı çalımlayan Poku, topu boş kaleye göndermek üzereyken sahneye Abdülkerim Bardakcı çıktı. Tecrübeli savunmacı, zamanında yaptığı kritik müdahaleyle mutlak golü önleyerek Galatasaray’ın 2-0 geriye düşmesini engelledi. İşte o pozisyon... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 23:53
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Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanında büyük tehlikeyi atlattı

UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Mücadelede ev sahibi ekip etkili bir oyun sergilerken, sarı-kırmızılı savunma kritik anlarda devreye girdi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku, Galatasaray savunmasını aşarak kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'yı çalımlayan Poku, topu boş kaleye göndermek üzereyken sahneye Abdülkerim Bardakcı çıktı. Tecrübeli savunmacı, zamanında yaptığı kritik müdahaleyle mutlak golü önleyerek Galatasaray'ın 2-0 geriye düşmesini engelledi.

İşte o pozisyon...

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN BİR KRİTİK MÜDAHALE DAHA

Karşılaşmanın 35. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, bir kez daha çok kritik bir müdahalede bulunarak Muslera'yı geçen topu çizgiden çıkardı.

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