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Haberler Galatasaray Okan Buruk transferi duyurdu! "Buraya hazır geldi"

Okan Buruk transferi duyurdu! "Buraya hazır geldi"

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Carlos Cuesta transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 19:44 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 21:27
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Okan Buruk transferi duyurdu! "Buraya hazır geldi"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer konularına da değinen Buruk, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta hakkında konuştu.

A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam, Cuesta'nın takıma katılmaya hazır olduğunu belirterek, "Carlos Cuesta, takımıyla çalışarak hazır şekilde buraya geldi" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, Cuesta transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına Cuesta'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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