PFDK'dan Abdülkerim Bardakçı kararı! Ceza tayinine yer yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "bilinçli olarak sarı kart görmesi" nedeniyle sevk edildiği dosya hakkında kararını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Bardakcı hakkında ceza tayinine yer olmadığı belirtildi. Savunmalar ve deliller doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verildi.

Galatasaray'ın savunmasında, Bardakcı'nın kasıtlı bir şekilde kart görmediği ifade edilmişti. Kararın ardından sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli savunmacısını ceza almadan oynatabilecek.

Bardakcı, Süper Lig'in bir önceki haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Ancak oyuncunun bilinçli olarak kart gördüğü iddiası üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından dosya PFDK'ya sevk edilmişti.

İşte PFDK'nın açıklaması...

"Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."