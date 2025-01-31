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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın rakibi belli oldu: AZ Alkmaar kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? AZ Alkmaar kadrosu...

Galatasaray'ın rakibi belli oldu: AZ Alkmaar kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? AZ Alkmaar kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format gereği 8 maç oynayan Galatasaray, ligi 14. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. 31 Ocak Cuma günü saat 15.00'te yapılan kura çekimleri sonrası rakibi belli olan Cimbom, AZ Almaar ile eşleşti. Peki, AZ Alkmaar kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte AZ Alkmaar kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:20
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Galatasaray'ın rakibi belli oldu: AZ Alkmaar kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? AZ Alkmaar kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başlayan lig formatında 8 maç oynayan takımlar play-off turuna ve son 16'ya katılmaya hak kazandı. Ligi 14. sırada tamamlayarak, play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'da 31 Ocak Cuma günü yapılan kura çekimi sonrası AZ Alkmaar'ın rakibi oldu. Peki, AZ Alkmaar'ın kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte AZ Alkmaar kadrosu...

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AZ Alkmaar 10 Mayıs 1967'de Hollanda'da kurulan bir takımdır. Maçlarını AFAS Stadyumu'nda oynayan Alkmaar, Eredivisie Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

AZ ALKMAAR'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan AZ Alkmaar, Hollanda'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 78 milyon euro kadro değerine sahip AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19. sırada bitirdi.

AZ ALKMAAR KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen AZ Alkmaar'ın kadrosu şöyle:

1 KL Hollanda - Rome-Jayden Owusu-Oduro

3 DF Hollanda - Wouter Goes

4 DF Hollanda - Bruno Martins Indi (Kaptan)

5 DF Portekiz - Alexandre Penetra

6 OS Hollanda - Peer Koopmeiners

7 FV Hollanda - Ruben van Bommel

8 OS Hollanda - Jordy Clasie

9 FV İrlanda - Troy Parrott

10 OS Hollanda - Sven Mijnans

11 FV Gana - Ibrahim Sadiq

12 KL Hollanda - Hobie Verhulst

13 KL Hollanda - Sem Westerveld

14 OS Sırbistan - Kristijan Belić

16 DF Japonya - Seiya Maikuma

17 FV Hollanda - Jayden Addai

18 DF Norveç - David Møller Wolfe

21 FV Hollanda - Ernest Poku

22 DF Hollanda - Maxim Dekker

23 FV İsveç - Mayckel Lahdo

24 OS Hollanda - Lewis Schouten

25 DF Hollanda - Riechedly Bazoer

26 OS Hollanda - Kees Smit

27 OS Hollanda - Zico Buurmeester

28 FV Hollanda - Lequincio Zeefuik

30 DF Hollanda - Denso Kasius

31 KL Hollanda - Daniël Virginio Deen

33 OS Hollanda - Dave Kwakman

34 DF Hollanda - Mees de Wit

35 FV Hollanda - Mexx Meerdink

41 KL Hollanda - Jeroen Zoet

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