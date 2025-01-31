Galatasaray'ın rakibi belli oldu: AZ Alkmaar kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? AZ Alkmaar kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başlayan lig formatında 8 maç oynayan takımlar play-off turuna ve son 16'ya katılmaya hak kazandı. Ligi 14. sırada tamamlayarak, play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'da 31 Ocak Cuma günü yapılan kura çekimi sonrası AZ Alkmaar'ın rakibi oldu. Peki, AZ Alkmaar'ın kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte AZ Alkmaar kadrosu...

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

AZ Alkmaar 10 Mayıs 1967'de Hollanda'da kurulan bir takımdır. Maçlarını AFAS Stadyumu'nda oynayan Alkmaar, Eredivisie Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor.

AZ ALKMAAR'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalarak play-off turunda oynamaya hak kazanan AZ Alkmaar, Hollanda'nın önemli takımları arasında yer alıyor. Transfermartk verilerine göre 78 milyon euro kadro değerine sahip AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19. sırada bitirdi.

AZ ALKMAAR KADROSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşen AZ Alkmaar'ın kadrosu şöyle:

1 KL Hollanda - Rome-Jayden Owusu-Oduro 3 DF Hollanda - Wouter Goes 4 DF Hollanda - Bruno Martins Indi (Kaptan) 5 DF Portekiz - Alexandre Penetra 6 OS Hollanda - Peer Koopmeiners 7 FV Hollanda - Ruben van Bommel 8 OS Hollanda - Jordy Clasie 9 FV İrlanda - Troy Parrott 10 OS Hollanda - Sven Mijnans 11 FV Gana - Ibrahim Sadiq 12 KL Hollanda - Hobie Verhulst 13 KL Hollanda - Sem Westerveld 14 OS Sırbistan - Kristijan Belić 16 DF Japonya - Seiya Maikuma 17 FV Hollanda - Jayden Addai 18 DF Norveç - David Møller Wolfe 21 FV Hollanda - Ernest Poku 22 DF Hollanda - Maxim Dekker 23 FV İsveç - Mayckel Lahdo 24 OS Hollanda - Lewis Schouten 25 DF Hollanda - Riechedly Bazoer 26 OS Hollanda - Kees Smit 27 OS Hollanda - Zico Buurmeester 28 FV Hollanda - Lequincio Zeefuik 30 DF Hollanda - Denso Kasius 31 KL Hollanda - Daniël Virginio Deen 33 OS Hollanda - Dave Kwakman 34 DF Hollanda - Mees de Wit 35 FV Hollanda - Mexx Meerdink 41 KL Hollanda - Jeroen Zoet