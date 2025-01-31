  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu Ahmed Kutucu ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlanması ve Michy Batshuayi'nin beklentileri verememesi sonrasında hücum bölgesine bir isim daha ekleme kararı aldı. Bu doğrultuda Alvaro Morata ile görüşmelere başlayan Cimbom'un yıldız golcü ile anlaştığı iddia edildi. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata'nın kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 13:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar ve eksiklikler sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, kadrosuna Ahmed Kutucu'yu ekledi. Mauro Icardi'nin sakatlanması ve Michy Batshuayi'nin beklentilerin altında kaldığı bölgeyi Alvaro Morata ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların deneyimli golcü ile anlaştığı belirtildi. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata'nın kariyeri...

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, genç yaşlarından itibaren gündem olmaya devam etti. Zaman içerisinde İspanya Milli Takımı'nında önemli bir parçası haline gelen Morata kariyerinin büyük bir kısmını İtalya, İspanya ve İngiltere'de geçirdi.

ALVARO MORATA'NIN POZİSYONU NE?

Aktif olarak Milan'da forma giyen Alvaro Morata forvet pozisyonunda oynamaktadır. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bazı maçlarda sol ve sağ kanat olarak da forma giymiştir.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yaşında önemli bir yükseliş gösteren ve kariyerinde birçok büyük kulüpte oynama şansı yakalayan Alvaro Morata, dünya tarihinin en çok bonservis harcanan futbolcularından biri oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Serie A'da da rakip takımlara zor anlar yaşattı. Peki, Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

-Real Madrid

-Juventus

-Atletico Madrid

-Chelsea

-Milan

ALVARO MORATA İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımların formasını giyen Alvaro Morata istatistikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kritik maçlarda gol ve asistleriyle rakip takımlara zor anlar yaşatan İspanyol golcü, 615 maçta forma giydi. İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri:

-Juventus: 185 maç / 59 gol / 39 asist

-Atletico Madrid: 154 maç / 58 gol / 14 asist

-Real Madrid: 95 maç / 31 gol / 11 asist

-Chelsea: 72 maç / 24 gol / 6 asist

-Milan: 25 maç / 6 gol / 2 asist

-İspanya Milli Takımı: 84 maç / 37 gol / 7 asist

ALVARO MORATA DEĞERİ

Dünyanın büyük kulüplerinde uzun süre forma giyen, son olarak İspanya ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Alvaro Morata değeri 13 milyon euro.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı!
Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme!
DİĞER
Kalbinden ameliyat olan Elvin Levinler'in doktorundan açıklama! Kalbini o mahvetmiş...
Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan'da provokasyon | Mansur Yavaş'tan sıkı markaj
Ve F.Bahçe açıkladı! Yeni transfer...
Maç sonu Buruk'a çarpıcı eleştiri! "Umarım..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi! Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi! 13:10
Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman? 13:00
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ulaştı! 12:48
Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Hilal - Al Akhdoud maçı ne zaman? 12:30
Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman? Al Fayha - Al Taawon maçı ne zaman? 12:22
F.Bahçe'de sol bek de tamam! F.Bahçe'de sol bek de tamam! 12:19
Daha Eski
Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kimdir? 12:04
PFDK'dan F.Bahçe'ye tribün cezası! PFDK'dan F.Bahçe'ye tribün cezası! 12:02
Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not! Mourinho'nun paylaşımında dikkat çeken not! 11:53
Ognjen Mimovic kimdir? Ognjen Mimovic kimdir? 11:36
Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! Persepolis Serdar Dursun'u açıkladı! 11:33
Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! 11:20