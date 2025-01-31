ALVARO MORATA KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Kariyeri...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar ve eksiklikler sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, kadrosuna Ahmed Kutucu'yu ekledi. Mauro Icardi'nin sakatlanması ve Michy Batshuayi'nin beklentilerin altında kaldığı bölgeyi Alvaro Morata ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların deneyimli golcü ile anlaştığı belirtildi. Peki, Alvaro Morata kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata'nın kariyeri...

ALVARO MORATA KİMDİR?

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'nın Madrid bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, genç yaşlarından itibaren gündem olmaya devam etti. Zaman içerisinde İspanya Milli Takımı'nında önemli bir parçası haline gelen Morata kariyerinin büyük bir kısmını İtalya, İspanya ve İngiltere'de geçirdi.

ALVARO MORATA'NIN POZİSYONU NE?

Aktif olarak Milan'da forma giyen Alvaro Morata forvet pozisyonunda oynamaktadır. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bazı maçlarda sol ve sağ kanat olarak da forma giymiştir.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yaşında önemli bir yükseliş gösteren ve kariyerinde birçok büyük kulüpte oynama şansı yakalayan Alvaro Morata, dünya tarihinin en çok bonservis harcanan futbolcularından biri oldu. İspanya'nın köklü kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Serie A'da da rakip takımlara zor anlar yaşattı. Peki, Alvaro Morata hangi takımlarda oynadı?

-Real Madrid

-Juventus

-Atletico Madrid

-Chelsea

-Milan

ALVARO MORATA İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus ve Milan gibi büyük takımların formasını giyen Alvaro Morata istatistikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kritik maçlarda gol ve asistleriyle rakip takımlara zor anlar yaşatan İspanyol golcü, 615 maçta forma giydi. İşte Alvaro Morata'nın istatistikleri:

-Juventus: 185 maç / 59 gol / 39 asist

-Atletico Madrid: 154 maç / 58 gol / 14 asist

-Real Madrid: 95 maç / 31 gol / 11 asist

-Chelsea: 72 maç / 24 gol / 6 asist

-Milan: 25 maç / 6 gol / 2 asist

-İspanya Milli Takımı: 84 maç / 37 gol / 7 asist

ALVARO MORATA DEĞERİ

Dünyanın büyük kulüplerinde uzun süre forma giyen, son olarak İspanya ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan Alvaro Morata değeri 13 milyon euro.