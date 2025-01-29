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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için uzun zamandır girişimlerini sürdüren Boca Juniors, Uruguaylı sağ ayak için vites arttırdı. Arjantin temsilcisi, transfer için devreye Edinson Cavani'yi soktu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 22:24
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Galatasaray sevilen yıldızı Lucas Torreira'nın ismi, Arjantin'de Boca Juniors ile anılmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin yıldız oyuncuyu bizzat istediği belirtilirken, transfer operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Arjantin basınında Torreira için Riquelme'nin sezon sonunda yıldız oyuncu ile bizzat görüşeceği ifade edildi.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

Bununla beraber Galatasaray'a ara transfer döneminde resmi bir teklif yapılmayacağı, Uruguaylı için hazırlık aşamasında olunduğu aktarıldı.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

CAVANI DEVREYE GİRECEK

Torreira'nın Boca Juniors hayranlığını her platformanda dile getirdiği açıklanırken, Boca transferinde Cavani'nin etkin bir rol oynayabileceği iddia edildi.

Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede

ZOR TRANSFER

Bununla beraber Galatasaray'ın Torreira'yı kolay bırakmayacağı ve bonservis pazarlığının oldukça zor olacağı bilgisi de verildi.

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