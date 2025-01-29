Galatasaray'a Lucas Torreira şoku! Transfer için Cavani devrede
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için uzun zamandır girişimlerini sürdüren Boca Juniors, Uruguaylı sağ ayak için vites arttırdı. Arjantin temsilcisi, transfer için devreye Edinson Cavani'yi soktu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bununla beraber Galatasaray'a ara transfer döneminde resmi bir teklif yapılmayacağı, Uruguaylı için hazırlık aşamasında olunduğu aktarıldı.
CAVANI DEVREYE GİRECEK
Torreira'nın Boca Juniors hayranlığını her platformanda dile getirdiği açıklanırken, Boca transferinde Cavani'nin etkin bir rol oynayabileceği iddia edildi.
ZOR TRANSFER
Bununla beraber Galatasaray'ın Torreira'yı kolay bırakmayacağı ve bonservis pazarlığının oldukça zor olacağı bilgisi de verildi.
Uruguay Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Cavani'nin, Torreira'yı ikna etmek için yıldız oyuncuyla iletişime geçeceğii iddia edildi.
İşte o haber...
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