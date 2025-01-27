Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...
Son dakika haberi: Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Gabriel Sara sevinci yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmak için Ajax deplasmanında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılarda Brezilyalı oyuncunun son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Brezilyalı orta saha, Hatay ve Kiev maçlarını kaçırmıştı.
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