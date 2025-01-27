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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...

Son dakika haberi: Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Gabriel Sara sevinci yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmak için Ajax deplasmanında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılarda Brezilyalı oyuncunun son durumu merak ediliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 11:06
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Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan ve Konya maçının son 10 dakikasında oyuna dahil olan Gabriel Sara, Ajax ile oynanacak olan Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyecek.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...

Konya önünde kendisini deneyen Sambacı, Hollanda deplasmanı için hazır olduğunu gösterdi.

Galatasaray'da Gabriel Sara müjdesi! Ajax maçında...

Okan Buruk da oyuncusuna ilk 11'deki yerini vermeye hazırlanıyor.

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