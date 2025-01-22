TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi
Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan o habere göre; Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızın sözleşmesini feshedebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin Arjantin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.
Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshedebileceği öne sürüldü.
İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DA ICARDI DEPREMİ!
Radiomitre.cienradios'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Galatasaray'ın, Icardi ve kız arkadaşı China Suarez'in Atlantik kıyısında katıldıkları partide çekilmiş videolarının ortaya çıkmasının ardından Arjantinli futbolcuya sert tepki gösterdiği belirtildi.
Muhabir Juan Etchegoyen'in verdiği bilgiye göre, Galatasaraylı idarecilerin bu duruma tepki gösterdiği ve konuyla ilgili 1-2 gün önce acil bir toplantı yaptığı aktarıldı.
Bu toplantı sonrası fesih kararının verilmediği ancak ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.
Haberde, Icardi'nin uzun süredir futbol hayatını etkileyecek bazı yanlış şeyler yaptığı ifade edildi.
Bu noktada Galatasaray'ın, Icardi'ye bir ültimatom verdiği ve fesih tehdidinde bulunduğu aktarıldı.
BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI!
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray ile toplam 14 maçta boy gösterdi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.
31 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan kontratı ise 2026 yılında sona erecek.
DİĞER