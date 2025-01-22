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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Galatasaray'da yaşadığı çarpraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan o habere göre; Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızın sözleşmesini feshedebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 16:06
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Arjantinli futbolcu, Tottenham maçında yaşadığı sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Tedavisine ülkesinde devam eden tecrübeli forvet, son dönemde özel hayatında yaşadıklarıyla gündem olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Öte yandan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin Arjantin'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Galatasaray'ın, Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshedebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

G.SARAY'DA ICARDI DEPREMİ!

Radiomitre.cienradios'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Galatasaray'ın, Icardi ve kız arkadaşı China Suarez'in Atlantik kıyısında katıldıkları partide çekilmiş videolarının ortaya çıkmasının ardından Arjantinli futbolcuya sert tepki gösterdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Muhabir Juan Etchegoyen'in verdiği bilgiye göre, Galatasaraylı idarecilerin bu duruma tepki gösterdiği ve konuyla ilgili 1-2 gün önce acil bir toplantı yaptığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Bu toplantı sonrası fesih kararının verilmediği ancak ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Haberde, Icardi'nin uzun süredir futbol hayatını etkileyecek bazı yanlış şeyler yaptığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

Bu noktada Galatasaray'ın, Icardi'ye bir ültimatom verdiği ve fesih tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da acil Icardi toplantısı! Sözleşme feshi gündeme geldi

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI!

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray ile toplam 14 maçta boy gösterdi.

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