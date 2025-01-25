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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera'dan flaş açıklama: Yavaş yavaş sona geliyoruz

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan flaş açıklama: Yavaş yavaş sona geliyoruz

Galatasaray'da Fernando Muslera, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:47
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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan flaş açıklama: Yavaş yavaş sona geliyoruz

TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti ile tüm kulvarlarda 11 maçın ardından kalesini gole kapatan, Galatasaray forması ile 429. maçına çıkarak kulüp tarihine adını altın harfler ile yazdıran Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TARAFTARLAR RAHATSIZ OLABİLİR"

Salı günü maçta olanlar... Tabii ki normal böyle şeyler. Taraftarlar rahatsız olabilir. Durumu Galatasaray nezdinde düşündüm. Avrupa'da bir üst tura yükseldik. Ligde 9 puan öndeyiz. Bazı oyuncular zor bir andan geçiyor olabilir, taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor olabilir. Taraftar sürekli arkamızdaydı. Formda bir Konyaspor'a karşı kazandık ve çok kıymetli bir 9 puan fark açtık.

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. ADımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor."

"ANI YAŞIYORUM"

Anı yaşıyorum. Her anın keyfini çıkarıyorum. İyi ve mutlu olmalıyım. Son maça kadar elimden geleni yapacağım. Zamanı gelince konuşulacak şeyler konuşulur.

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