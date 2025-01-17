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Haberler Galatasaray Fernando Muslera: "Sakin olmalıyız"

Fernando Muslera: "Sakin olmalıyız"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 22:32
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Fernando Muslera: "Sakin olmalıyız"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın değerlendirmeleri...

"FUTBOLDA BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLUYOR"

"İkinci yarı daha iyiydik. Çok fazla fırsat yakaladık. Bazı hataları tercihlerimiz oldu, ikinci golü atamadık. Her şeyi yaptık. Bu beni rahatlatıyor. Rakiplerimiz de özellikle böyle deplasmanlarda puan kaybı bekliyor. Sakin olmalıyız. Futbolda bazen böyle uyandırıcı maçlar gerekiyor."

"GALATASARAY'IN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN İNANILMAZ MUTLUYUM"

"Hep diyorum, bu büyük takımın bir parçası olduğum için inanılmaz mutluyum, gururluyum. Hem bu kulübün tarihine geçtim hem de birçok kupa kazandım. 428 maçta Galatasaray'ı temsil etmek çok büyük bir gurur."

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