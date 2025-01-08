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Haberler Galatasaray Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE | Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE | Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek. 21 maçtır kayıpsız ilerleyen sarı-kırmızılılar, RAMS Park'a Icardi hariç tam kadro ile çıkacak. Galatasaray, Pazar günü ise lig maçında karşılaşacağı Başakşehir ile 5 günde 2 kez rakip olacak. Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Galatasaray - Başakşehir ZTK maçı detaylarını haberimizde derledik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:50
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Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE | Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk edecek. 21 maçtır yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Cimbom'un Başakşehir karşısında tek eksiği Icardi olurken kupadaki 3. randevusunun ardından iki takım, Pazar günü Başakşehir'in ev sahipliğinde lig maçına çıkacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE👈

5 GÜNDE 2 KEZ RAKİP OLACAKLAR

Galatasaray, konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele edecek. İki takım da bu sezon kupa macerasına grup aşamasından başlayacak. Galatasaray ile Başakşehir, bu sezonki ilk randevularına kupada çıkacaklar. İki takım ilk olarak kupada Galatasaray'ın ev sahipliğinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler, 12 Ocak Pazar günü ise ligde Başakşehir'de karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. İki mücadeleden de turuncu-lacivertliler galip ayrıldı. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023'teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazanmıştı.

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İki takım arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 3, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 1 müsabaka da berabere tamamlandı.

GALATASARAY 21 MAÇTIR NAMAĞLUP

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

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GALATASARAY KUPAYI 18 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla kupayı en çok kazan takım konumunda bulunuyor. Aslan, kupayı son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenerek aldı.

Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

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