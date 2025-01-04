GALATASARAY - GÖZTEPE MUHTEMEL 11 | Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanan taraf olmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Galatasaray'da eksik oyuncuların geri dönmesi ise teknik heyeti sevindirdi. Stanimir Stoilov yönetiminde bu sezon Süper Lig'e çıkan ve etkili bir performans gösteren Göztepe ise 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, Avrupa kupalarında yer almayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Young Boys karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, 20 maçtır kaybetmiyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, 15 maçta kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Son lig maçında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

GALATASARAY, GÖZTEPE'YE KAYBETMİYOR

Tarihleri boyunca 69 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Göztepe, 70. randevuya hazırlanıyor. Cimbom, oynanan 41 maçta kazanan taraf olurken, 13 mücadelede de Göztepe üstün geldi. 15 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son 9 maçı da kazanan Galatasaray, İzmir temsilcisi karşısında üstünlüğünü korumak istiyor.

GÖZTEPE'DE EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de eksik oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Sezona damga vuran takımların başında gelen sarı-kırmızılılarda, Isaac Solet'in sezonu kapatması şok etkisi oluşturmuştu. Sezon başında Chelsea'den kiralık gelerek gündem olan David Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un da sakatlanması Stanimir Stoilov'u düşündürüyor.

CİMBOM'DA TEK EKSİK ICARDI

Galatasaray'da sakat oyuncuların tedavilerinin tamamlanması ve takımla birlikte çalışmalara başlamaları Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibini sevindirdi. Eksik oyuncuların geri dönmesiyle birlikte antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisine ise devam ediliyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Hugo, Tijanic, Romulo

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası golcü düellosuna sahne olacak. Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği haftada gözler Victor Osimhen ile Romulo'ya çevrilecek. Ligde oynadığı 14 maçta 7 gol atarak takımını Avrupa kupalarına taşımak isteyen Romulo, 4 golünde pasını verdi. Sezon başı Napoli'den kiralanan ve dünya basınında gündem olan Victor Osimhen ise Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti. Futbolseverler, Rams Park'ta oynanacak mücadelede iki golcü arasında geçecek rekabeti merakla bekliyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI GALATASARAY

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 47 defa fileleri havalandıran Galatasaray, bu alanda zirvede yer alıyor. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi gol silahlarıyla etkili olan Cimbom, Göztepe karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.

İÇ SAHADA PUAN KAYIPLARI

Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında berabere kalan Cimbom, iki maçı da evinde oynadı. 9 iç saha maçının 7'sini kazanan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'u 4-3 yendi.

MAÇIN HAKEM BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Göztepe maçının hakemi Alper Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkaya ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren ev sahibi takımda, Barış Alper Yılmaz, Abdulkerim Bardakcı ve Fernando Muslera, kart görmeleri durumunda 19. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.