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Haberler Galatasaray Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, yeşil sahadaki rekabetleri haricinde ara transferde de karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin hedefinde ise daha önce milli formayı da giymiş o isim var. İşte detaylar... (BJK GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 14:35
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Ara transfer dönemine sayılı günler kala 4 büyükler de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Süper Lig'in devleri, ocak ayında kadrolarına takviyelerini yaparak sezonun geri kalanına güçlü kadrolarla girmek istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Son olarak ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, yeni sezonda Süper Lig'in formda isimlerinden olan o yıldız için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

İŞTE O İSİM

Eyüpspor'un yıldız futbolcusu Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor. İki takım da milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçta 7 gol 5 asistlik performans sergileyen Kutucu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya dahil edildi ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim

SALAH İLE REKABET EDİYOR

24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasında kendine yer buldu. Ahmed Kutucu'nun önünde yer alan isim ise bu sezon gösterdiği performansla Liverpool'u sırtlayan, Mohamed Salah.

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