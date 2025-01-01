Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer kapışması! İşte hedefteki isim
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, yeşil sahadaki rekabetleri haricinde ara transferde de karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin hedefinde ise daha önce milli formayı da giymiş o isim var. İşte detaylar... (BJK GS SPOR HABERİ)
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İŞTE O İSİM
Eyüpspor'un yıldız futbolcusu Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor. İki takım da milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçta 7 gol 5 asistlik performans sergileyen Kutucu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya dahil edildi ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
SALAH İLE REKABET EDİYOR
24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasında kendine yer buldu. Ahmed Kutucu'nun önünde yer alan isim ise bu sezon gösterdiği performansla Liverpool'u sırtlayan, Mohamed Salah.
Güncel piyasa değeri 3.50 milyon euro olan Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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