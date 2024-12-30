GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi biten ve emekli olacağı konuşulan Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çizme basını, Belçikalı yıldızın yeni adresini açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu olurken, Çizme basını, 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
Il Romanista'da yer alan habere göre Mertens, sezon sonunda İtalya'ya dönecek.
MILAN, NAPOLI YA DA ROMA'YA GİDEBİLİR
Haberde tecrübeli yıldızın Milan, Napoli ya da Roma'ya transfer olabileceği belirtildi.
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu, 5 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Mertens'in güncel piyasa değeriyse 1.8 milyon Euro.
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