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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi biten ve emekli olacağı konuşulan Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çizme basını, Belçikalı yıldızın yeni adresini açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:25
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Dries Mertens'in geleceği merak konusu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Tecrübeli futbolcunun sezonun sona ermesinin ardından profesyonel futbol yaşantısına nokta oyup emekli olacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Sarı-kırmızılıların ise tecrübeli futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmek istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu olurken, Çizme basını, 37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

İTALYA'YA DÖNÜYOR

Il Romanista'da yer alan habere göre Mertens, sezon sonunda İtalya'ya dönecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

MILAN, NAPOLI YA DA ROMA'YA GİDEBİLİR

Haberde tecrübeli yıldızın Milan, Napoli ya da Roma'ya transfer olabileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Belçikalı futbolcu, 5 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

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