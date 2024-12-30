GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dries Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz hafta ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.