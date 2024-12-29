GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başından bu yana takımın parlayan yıldızı olan Yunus Akgün için İngiliz ekibi resmen devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ
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24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.
Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.
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