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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başından bu yana takımın parlayan yıldızı olan Yunus Akgün için İngiliz ekibi resmen devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklifte bulunması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Yunus Akgün bu sezon; Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 23 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İngilizler Yunus'un peşinde!

Sarı-kırmızılıların ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.

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