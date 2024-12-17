Messi Yunus

İngiltere'de geçirdiği sezonun ardından yuvaya dönen ve adeta küllerinden yeniden doğan Yunus Akgün, şov yapmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle takımını taşıyan milli futbolcu, Trabzon derbisinde de attığı gol ve yaptığı asistle Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'yi hatırlattı. Mücadelenin 8. dakikasında Mertens'in attığı golde attığı pasla 5 Trabzonlu futbolcuyu oyundan düşüren Yunus Akgün hız kesmedi. Dakikalar 29'u gösterdiğinde bu kez ceza alanı dışarısından müthiş sol ayağı ile topu köşeye zımbalayan milli futbolcu takımının 2-1 öne geçmesini sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde de oldukça etkili bir görüntü sergileyen Yunus, Avrupa'nın önemli takımlarının da dikkatini çekmeyi sürdürdü. Formuyla dikkat çeken Yunus'un sözleşmesini uzatmak isteyen G.Saray yönetimi, ocakta masaya oturmayı planlıyor.