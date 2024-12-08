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Haberler Galatasaray MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Son dakika spor haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla sonuçlanan müdahale ve VAR kontrolü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakem Turgut Doman ile de konuşan Gündoğdu, "Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 23:52
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla sonuçlanan müdahale ve VAR kontrolü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakem Turgut Doman ile de konuşan Gündoğdu, "Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 15. dakikasında 10 kişi kaldığı maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Mücadelenin 90+6. dakikasında Sivassporlu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından milli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

Hakem Turgut Doman, Rey Manaj'a gösterdiği sarı kart kararını VAR incelemesinin ardından kırmızı olarak değiştirmedi.

Maçın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Göndoğdu pozisyon ve kararla açıklamalarda bulundu.

Ferhat Gündoğdu, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü. Turgut hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım."Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."

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