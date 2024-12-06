GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya cevap!

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı hakkında yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

"Acun Ilıcalı, ikiniz arasındaki konuşmayı gösterdi. Bu konuda aksiyon alacak mısınız?"

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Bir yayın esnasında iki kişi arasındaki mesajın başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun değil. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Yasal hakkımı kullanacağım. Yanlış kişiyle iletişime girdiğim için camiadan özür dilerim. Kendisi sosyal medya paylaşımı yaptıktan sonra kendisini aradım ancak cevapsız bir çağrı oldu. Bugünden sonra da bununla ilgili konuşmak istemiyorum. ifadelerini kullandı.