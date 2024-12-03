TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak bir dönem Trabzonspor formasını terleten o yıldız futbolcu için Victor Nelsson'u gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
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2022'DE AJAX'A GİTTİ
O isim; 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan...
21 yaşındaki oyuncu için Hollanda ekibiyle ilk temasın bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nelsson'dan gelecek olan bonservis bedelinin bir kısmını Ahmetcan Kaplan için harcayacak.
Ajax'ta şu ana kadar sadece 17 maça çıkan Ahmetcan, uzun süren sakatlıklarla boğmuştu. Galatasaray sağlık heyeti; 21 yaşındaki milli oyuncunun raporlarını inceleyecek, sonra harekete geçecek.
67 MAÇ KAÇIRDI
Ahmetcan, Trabzonspor'da 5, Ajax ve milli takımda ise sakatlıklar nedeniyle 62 maç kaçırdı. Toplamda ise 67 karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
%15'i TRABZON'A GİDECEK
2022-23 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euroya transfer olan Ahmetcan Kaplan, bonservisiyle takımdan ayrılması halinde elde edilecek olan bonservisin %15'lik kısmı bordo-mavili kulübe gidecek.
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