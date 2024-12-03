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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak bir dönem Trabzonspor formasını terleten o yıldız futbolcu için Victor Nelsson'u gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından Abdülkerim Bardakcı'yı da sakatlığa kurban verdi. Bu süreçte ise Victor Nelsson'dan ise istediği verimi alamadı. Avrupa'dan talipleri olan Danimarkalı oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

İspanyol ekibi Real Betis, Victor Nelsson'un bir numaralı talibi ve sarı-kırmızılı klüple iletişime geçmiş durumda...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

Victor Nelsson'u ocak ayında La Liga temsilcine göndermeyi planlayan yönetim, teknik heyetin rapor doğrultusunda ise yerini milli bir oyuncuyla dolduracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

2022'DE AJAX'A GİTTİ

O isim; 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

21 yaşındaki oyuncu için Hollanda ekibiyle ilk temasın bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılıların Nelsson'dan gelecek olan bonservis bedelinin bir kısmını Ahmetcan Kaplan için harcayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

Ajax'ta şu ana kadar sadece 17 maça çıkan Ahmetcan, uzun süren sakatlıklarla boğmuştu. Galatasaray sağlık heyeti; 21 yaşındaki milli oyuncunun raporlarını inceleyecek, sonra harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

67 MAÇ KAÇIRDI

Ahmetcan, Trabzonspor'da 5, Ajax ve milli takımda ise sakatlıklar nedeniyle 62 maç kaçırdı. Toplamda ise 67 karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızı için Victor Nelsson'u gözden çıkardı!

%15'i TRABZON'A GİDECEK

2022-23 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euroya transfer olan Ahmetcan Kaplan, bonservisiyle takımdan ayrılması halinde elde edilecek olan bonservisin %15'lik kısmı bordo-mavili kulübe gidecek.

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