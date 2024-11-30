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Haberler Galatasaray Osimhen'le bağlan hayata

Osimhen'le bağlan hayata

Victor Osimhen, attığı golle Galatasaray’a Hollanda’da 1 puanı getirdi. Nijeryalı, 11 maçta 9 gol, 4 asistlik performansıyla 63 dakikada bir skor katkısı yapmayı başardı. İcardi’nin eksikliğini hissettirmedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Osimhen'le bağlan hayata

Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanından 1 puanla döndü. Aslan'a o puanı getiren golü ise süper star Victor Osimhen kaydetti. Tottenham karşılaşmasının da kahramanı olan Nijeryalı golcü, iki maçta alınan 4 puana imzasını attı. Avrupa Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 7 maça çıkan Osimhen, toplamda 9 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu ve sakatlanarak sezonu kapatan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'yi aratmadı ve adeta, 'İcardi yoksa ben varım' dedi.

RAKİPLERİ YIKILMIYOR YIKIYOR

11 maçta 825 dakika sahada kalan Osimhen, 13 gole direkt etki ederken, 63 dakikada bir skor katkısı sağlamayı başardı. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki golcü, tek başına 4.89'luk da gol beklentisi oluşturdu. Maç başına ortalama 6.3'lük şut atma oranı yakalayan Osimhen, bunların %50'sinde ise isabet sağladı. Victor Osimhen ayrıca, her girdiği ikili mücadelenin de %50'sini kazanıyor. Hava toplarında ise %57 oranında rakiplerine üstünlük kurdu.

REAL MADRİD İDDİASI

Galatasaray'ın Napoli'den bonservisini almak için kaynak yaratmaya çalıştığı Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Real Madrid'in Nijeryalı santrfor için devreye girdiğini, Osimhen cephesinin ise İspanyol devinden gelecek teklife açık olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ İKİYE KATLADI

Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen, Avrupa Ligi'nde tek başına Fenerbahçe'den 2 kat daha fazla büyük şans aksiyonundan yararlanamamış durumda... Nijeryalı oyuncu, tek başına 14 defa büyük şans yakalarken, Fenerbahçe takım halinde sadece 7 kez büyük şans aksiyonu gerçekleştirdi.

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