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Haberler Galatasaray Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maçta görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 11:12
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Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Kariyerine ülkesinin takımlarından Institucion Atletica 18 de Julio'da başlayan Uruguaylı oyuncu, sonrasında bir zamanlar Fernando Muslera'nın da altyapısında bulunduğu Montevideo Wanderers'a gitti. Montevideo Wanderers'tan İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısına geçen Torreira, ardından Sampdoria'ya transfer oldu.

Sampdoria'daki performansıyla dikkati çeken orta saha oyuncusu, 2018 yaz transfer döneminde 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Arsenal'in kadrosuna dahil edildi.

2020-2021 sezonunun başlarında İspanya'dan Atletico Madrid'e bir yıllığına kiralanan Torreira, sonraki sezonu da İtalyan ekibi Fiorentina'da kiralık geçirdi.

Torreira, son olarak 8 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Lucas Torreira, Süper Lig'de geride bıraktığı 2 sezonda da şampiyonluk yaşadı.

2022-2023 sezonunun başında Juan Mata, Mauro Icardi ve Dries Mertens ile birlikte Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

Sonraki sezon 47 maça çıkan Torreira, takımının bir kez daha Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

BU SEZON 19 MAÇIN 18'İNDE FORMA GİYDİ

Geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Lucas Torreira, Galatasaray'ın bu sezon çıktığı 19 maçın 18'inde görev aldı.

Torreira, sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 maça çıktı. Deplasmanda 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları müsabakada forma giymedi.

ATLETİCO MADRİD İLE LA LİGA ŞAMPİYONU OLDU

2020-2021 sezonunda Arsenal'den Atletico Madrid'e kiralanan Lucas Torreira, İspanyol ekibiyle La Liga şampiyonu oldu.

Torreira, teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'de 19'u ligde olmak üzere 26 maçta görev aldı.

Deneyimli futbolcu, ayrıca 2020 yılında Arsenal formasıyla İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazandı.

MİLLİ FORMAYLA 40 MAÇA ÇIKTI

Lucas Torreira, Uruguay Milli Futbol Takımı'yla 40 maça çıktı.

İlk milli maçına 23 Mart 2018'de Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Torreira, sonrasında Uruguay ile 39 müsabakada daha görev aldı.

Tecrübeli oyuncu, ayrıca 6 kez Kupa Amerika'da ve 5 defa da Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletti.

PERFORMANSI

Lucas Torreira'nın Galatasaray'daki performansı şu şekilde:

Sezon Süper Lig Türkiye Kupası TFF Süper Kupa Avrupa Toplam maç Gol
2022-2023 31 3 - - 34 -
2023-2024 35 1 1 10 47 1
2024-2025 11 - 1 6 18 1
Toplam 77 4 2 16 99 2

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