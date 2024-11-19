TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Faslı kanat oyuncusunun son dönemlerde antrenmanlardaki istekli tavırları ise Okan Buruk'un dikkatini çekmiş olacak ki milli aradan sonra oyuncuya daha çok şans verileceği bazı kaynaklar tarafından açıklandı.

Peki takıma katkı sunmak üzere hazırlıklara başlayan Hakim Ziyech'in en başından beri bu süreci yaşamasının sebebi neydi? Fichajes'in belirttiğine göre Ziyech'in aklı, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Ajax'ta.