TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki planları için hız kesmeden çalışmalara devam eden Galatasaray, transfer dönemi için de yoğun bir hazırlık içerisinde. Bu bağlamda sarı kırmızılılarda geleceği belirsizliğini koruyan oyuncuların en başında gelen Hakim Ziyech'in, o takımdan teklif gelmesi durumunda ilk fırsatta ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Faslı'nın aklındaki o takım... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Faslı kanat oyuncusunun son dönemlerde antrenmanlardaki istekli tavırları ise Okan Buruk'un dikkatini çekmiş olacak ki milli aradan sonra oyuncuya daha çok şans verileceği bazı kaynaklar tarafından açıklandı.
Peki takıma katkı sunmak üzere hazırlıklara başlayan Hakim Ziyech'in en başından beri bu süreci yaşamasının sebebi neydi? Fichajes'in belirttiğine göre Ziyech'in aklı, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Ajax'ta.
Amsterdam ekibinde forma giydiği süre zarfında taraftarlardan da ilgi gören ve performansıyla kilit görev oynayan Ziyech, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı gibi kendi beklentilerini de karşılıksız kalmış hissetti.
Bu durum bir yandan 31 yaşındaki oyuncuya mazide kalan güzel günlerini özletirken, diğer yandan şu an için Galatasaray'dan başka gidecek bir kulüp olmaması sebebiyle bu sıkıntılı süreci yaşamasına sebep oldu.
DİĞER