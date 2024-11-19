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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki planları için hız kesmeden çalışmalara devam eden Galatasaray, transfer dönemi için de yoğun bir hazırlık içerisinde. Bu bağlamda sarı kırmızılılarda geleceği belirsizliğini koruyan oyuncuların en başında gelen Hakim Ziyech'in, o takımdan teklif gelmesi durumunda ilk fırsatta ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Faslı'nın aklındaki o takım... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 11:56
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Yaşadığı sakatlıklar sebebi ile beklentileri karşılayamayan ve Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Hakim Ziyech'in transfer olmak için teklif beklediği takım ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Faslı oyuncunun adı, geçtiğimiz süre zarfında Suudi Arabistan Pro Ligi ve Amerika Major Futbol Ligi ile sık sık anılmıştı fakat kendisi için sarı kırmızılı yönetime herhangi bir teklif ulaşmadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracak olan oyuncunun bu sezon Süper Lig devi ile 15 maça çıkması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzatılacak. Ziyech, şimdilik 7 maça çıktı ve 281 dakika sahada kalarak 1 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Faslı kanat oyuncusunun son dönemlerde antrenmanlardaki istekli tavırları ise Okan Buruk'un dikkatini çekmiş olacak ki milli aradan sonra oyuncuya daha çok şans verileceği bazı kaynaklar tarafından açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Peki takıma katkı sunmak üzere hazırlıklara başlayan Hakim Ziyech'in en başından beri bu süreci yaşamasının sebebi neydi? Fichajes'in belirttiğine göre Ziyech'in aklı, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Ajax'ta.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Amsterdam ekibinde forma giydiği süre zarfında taraftarlardan da ilgi gören ve performansıyla kilit görev oynayan Ziyech, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı gibi kendi beklentilerini de karşılıksız kalmış hissetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Hakim Ziyech'in aklı o takımda...

Bu durum bir yandan 31 yaşındaki oyuncuya mazide kalan güzel günlerini özletirken, diğer yandan şu an için Galatasaray'dan başka gidecek bir kulüp olmaması sebebiyle bu sıkıntılı süreci yaşamasına sebep oldu.

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