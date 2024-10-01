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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 3 isimden %54 skor katkısı!

Galatasaray, Süper Lig'de namağlup devam ederken UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı peşinde. Yaz dönemi transferleri ile ses getiren sarı kırmızılılarda, bu sezon oynanan maçların %54'ünde 3 ismin katkısı var. İşte o oyuncular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da 3 isimden %54 skor katkısı!

Galatasaray, Süper Lig'de namağlup devam ederken UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı peşinde. Yaz dönemi transferleri ile ses getiren sarı kırmızılılarda, bu sezon oynanan maçların %54'ünde 3 ismin katkısı var.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar bu sezon üç farklı organizasyonda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin yüzde 54'ü forvet görevi üstlenen Aslanlardan geldi.

Geçen yılı Fenerbahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Batshuayi, 4 gol ve 2 asist ile toplamda 6 gole katkı sundu.

En ses getiren transferlerden olan Osimhen ise takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı ve toplamda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sundu.

Sarı kırmızılıların sevilen yıldızı Mauro Icardi ise toplamda 3 gol / 1 asist katkısı sundu.

Bu üç futbolcu bu sezon atılan 28 golün 15'inde etkili oldu.

Victor Osimhen ve Icardi Galatasaray'dan bu yıl 6 milyon Euro ücret alacak. Michy Batshuayi, bu sezon 4.5 milyon Euro geliri cebine koyacak.

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