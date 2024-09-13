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Haberler Galatasaray

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son gününde hareketliliği arttığı Galatasaray, takıma kazandırmak için uzun uğraşlar verdiği Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaşamadı. Roma, sarı-kırmızılı takımın teklifini reddeden Polonyalı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 18:45
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MERT KILIÇ
Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Galatasaray'da yaz transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşandı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Cimbom, Macar kanat oyuncusunun transferi için Bundesliga ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

4 yıllık anlaşma sağlanan 27 yaşındaki futbolcuysa yıllık 2.5 milyon Euro maaş alacak.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde takıma kazandırmak için en çok uğraştığı isimse Nicola Zalewski oldu.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Sarı-kırmızılılar, Polonyalı futbolcunun transferi için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Ancak Zalewski'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Roma, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmayı reddeden 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

SÜRESİZ KADRO DIŞI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekibi, Galatasaray'a gitmeyi kabul etmeyen Zalewski'yi süresiz olarak kadro dışı bırakma kararı aldı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Polonyalı yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...

Zalewski'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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