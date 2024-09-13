Roma'dan flaş Zalewski kararı! Galatasaray'a transferi yatınca...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son gününde hareketliliği arttığı Galatasaray, takıma kazandırmak için uzun uğraşlar verdiği Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaşamadı. Roma, sarı-kırmızılı takımın teklifini reddeden Polonyalı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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4 yıllık anlaşma sağlanan 27 yaşındaki futbolcuysa yıllık 2.5 milyon Euro maaş alacak.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde takıma kazandırmak için en çok uğraştığı isimse Nicola Zalewski oldu.
Sarı-kırmızılılar, Polonyalı futbolcunun transferi için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.
Ancak Zalewski'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.
Roma, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmayı reddeden 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
SÜRESİZ KADRO DIŞI
Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekibi, Galatasaray'a gitmeyi kabul etmeyen Zalewski'yi süresiz olarak kadro dışı bırakma kararı aldı.
Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 3 maçta 142 dakika süre aldı.
Polonyalı yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Zalewski'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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