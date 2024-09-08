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Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılıların transferde bir sonraki hedefi savunma hattını güçlendirmekti ve Casemiro için Manchester United ile görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yabancı basına göre Galatasaray, oyuncunun alternatifini bir başka Premier Lig devinde buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 18:36
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Trendyol Süper Lig'e namağlup bir başlangıç yapan Galatasaray, son şampiyon ünvanını korumak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için transfer döneminde iddialı hamleler yapıyor.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Sarı kırmızılılar en son dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i bu sezon için renklerine bağladığını taraftarlarına müjdelemiş ve başarılı sonuçlanan bu transfer operasyonu ile büyük ses getirmişti.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Ardından transferde hedef savunma hattını güçlendirmek olmuş ve Manchester United'dan Casemiro'yu kadrosuna katmak görüşmeler gerçekleştirmişti.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Kırmızı şeytanların Manuel Ugarte'yi transfer etmesinden dolayı Casemiro'yu gönderebileceği söylentileri bulunuyordu fakat Cimbom için transfer süreci bir türlü olumlu sonuçlanmadı.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

The Suns'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk, oyuncuya alternatif bir ismi radarına aldı ve başka bir İngiliz devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim...

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Haberde belirtilene göre Galatasaray'ın sıradaki hedefi Arsenal'de forma giyen Jorginho oldu.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2021 - 2022 sezonunun ara transfer döneminde Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuştu fakat burada istediği çıkışı yapamamıştı.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Bu sezon herhangi bir resmi maçta forma giymeyen savunma oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Arsenal'in yeni transfer ettiği oyuncu Mikel Merino'nun sakatlığı sebebiyle aynı mevkide oynayan Jorginho'ya başvurmaları gerekecek ve bu transfer sürecini çıkmaza sokan etkenlerden biri olabilir.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Declan Rice'ın da Brighton karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle önümüzdeki Tottenham derbisini kaçırması bekleniyor. Böylelikle Kuzey Londra derbisinde İtalyan oyuncunun ilk 11 başlama ihtimali güçleniyor.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Tecrübeli oyuncu Arsenal forması ile bugüne kadar toplamda 52 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asist katkısı sunmayı da ihmal etmemişti.

Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Premier Lig devinde kontratının bitmesine 1 yıldan az kalan oyuncu ile ilgili ne karar verileceği ise merak konusu.

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