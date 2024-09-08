Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılıların transferde bir sonraki hedefi savunma hattını güçlendirmekti ve Casemiro için Manchester United ile görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yabancı basına göre Galatasaray, oyuncunun alternatifini bir başka Premier Lig devinde buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 18:36
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Kırmızı şeytanların Manuel Ugarte'yi transfer etmesinden dolayı Casemiro'yu gönderebileceği söylentileri bulunuyordu fakat Cimbom için transfer süreci bir türlü olumlu sonuçlanmadı.
The Suns'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk, oyuncuya alternatif bir ismi radarına aldı ve başka bir İngiliz devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim...
Haberde belirtilene göre Galatasaray'ın sıradaki hedefi Arsenal'de forma giyen Jorginho oldu.
32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2021 - 2022 sezonunun ara transfer döneminde Chelsea'den Arsenal'e transfer olmuştu fakat burada istediği çıkışı yapamamıştı.
Bu sezon herhangi bir resmi maçta forma giymeyen savunma oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.
Arsenal'in yeni transfer ettiği oyuncu Mikel Merino'nun sakatlığı sebebiyle aynı mevkide oynayan Jorginho'ya başvurmaları gerekecek ve bu transfer sürecini çıkmaza sokan etkenlerden biri olabilir.
Declan Rice'ın da Brighton karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle önümüzdeki Tottenham derbisini kaçırması bekleniyor. Böylelikle Kuzey Londra derbisinde İtalyan oyuncunun ilk 11 başlama ihtimali güçleniyor.
Tecrübeli oyuncu Arsenal forması ile bugüne kadar toplamda 52 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asist katkısı sunmayı da ihmal etmemişti.
Premier Lig devinde kontratının bitmesine 1 yıldan az kalan oyuncu ile ilgili ne karar verileceği ise merak konusu.
İşte The Suns'ta "Arsenal'den Jorginho, Galatasaray'ın hedefi ama Arsenal, Cuma günü Türkiye'nin transfer penceresi kapanmadan önce her türlü teklife direnmeye hazırlanıyor." başlığı ile yer alan haber.
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