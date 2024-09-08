Galatasaray'ın Premier Lig kuşatması! O ismin peşindeler

Kırmızı şeytanların Manuel Ugarte'yi transfer etmesinden dolayı Casemiro'yu gönderebileceği söylentileri bulunuyordu fakat Cimbom için transfer süreci bir türlü olumlu sonuçlanmadı.

The Suns'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk, oyuncuya alternatif bir ismi radarına aldı ve başka bir İngiliz devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim...