GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, Alman sol bekin yerini Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile doldurdu. Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcuyla yapacağı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
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25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.
1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek G.Saray, sezon sonunda 8 milyon euro'ya oyuncunun tapusunu alacak.
5'İNCİ TAKVİYE OLDU
Savunmanın solunda sürekli değişim yaşayan Galatasaray'da, İsmail Jakobs son üç transfer döneminde gelen 5. sol bek oldu.
Okan Buruk yönetiminde Kazımcan Karataş'la başlayan süreçte, Sam Adekugbe, Angelino ve son olarak Derrick Köhn kadroya katılmıştı.
Şu anda dört oyuncuyla da yollarını ayırmış olan sarı-kırmızılılarda, o bölge artık Senegalli oyuncuya emanet olacak.
12 FARKLI İSİM OYNADI
Sarı-kırmızılı ekipte sol bek bölgesinde oynayan isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor.
Son üç yılda savunmanın solunda 12 farklı oyuncu görev yaptı.
Köhn, Angelino, Kazımcan Adekugbe, Dubois, Barış, Berkan, Abdülkerim, Kaan, van Aanholt, Emre Taşdemir gibi oyuncuların ardından son olarak Adana Demirspor maçında Jelert de sol bekte şans buldu.
MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR
Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda 18 kez görev yaptı ve 1 asiste imza attı.
25 yaşındaki oyuncu, Burkina Faso ve Burundi ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.
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