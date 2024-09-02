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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Derrick KöhnWerder Bremen'e kiralayan Galatasaray, Alman sol bekin yerini Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile doldurdu. Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcuyla yapacağı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılılar, boşluğunu Fransa'dan bir yıldızla dolduruyor: İsmail Jakobs.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Monaco forması giyen Senegalli oyuncunun kulübünü ikna eden Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

25 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek G.Saray, sezon sonunda 8 milyon euro'ya oyuncunun tapusunu alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

5'İNCİ TAKVİYE OLDU

Savunmanın solunda sürekli değişim yaşayan Galatasaray'da, İsmail Jakobs son üç transfer döneminde gelen 5. sol bek oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk yönetiminde Kazımcan Karataş'la başlayan süreçte, Sam Adekugbe, Angelino ve son olarak Derrick Köhn kadroya katılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Şu anda dört oyuncuyla da yollarını ayırmış olan sarı-kırmızılılarda, o bölge artık Senegalli oyuncuya emanet olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

12 FARKLI İSİM OYNADI

Sarı-kırmızılı ekipte sol bek bölgesinde oynayan isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son üç yılda savunmanın solunda 12 farklı oyuncu görev yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Köhn, Angelino, Kazımcan Adekugbe, Dubois, Barış, Berkan, Abdülkerim, Kaan, van Aanholt, Emre Taşdemir gibi oyuncuların ardından son olarak Adana Demirspor maçında Jelert de sol bekte şans buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda 18 kez görev yaptı ve 1 asiste imza attı.

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