GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ismail Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk yönetiminde Kazımcan Karataş'la başlayan süreçte, Sam Adekugbe, Angelino ve son olarak Derrick Köhn kadroya katılmıştı.

Şu anda dört oyuncuyla da yollarını ayırmış olan sarı-kırmızılılarda, o bölge artık Senegalli oyuncuya emanet olacak.